Júnior Lacayo se integró a los entrenamientos del Olimpia

Luego de un día de descanso tras la dura victoria ante el Platense, el plantel de jugadores del Olimpia ha retornado a los entrenamientos y la gran sorpresa en los mismos fue la del delantero Júnior Lacayo.



El jugador de los albos ya logró solventar los problemas de su residencia en los Estados Unidos y retornó con toda tranquilidad a las prácticas del equipo merengue.



Lacayo se muestra muy feliz de poder regresar al equipo tras el permiso que tuvo. "Gracias a Dios ya estoy aquí, ahora me estoy preparando para lo que se viene. Yo pedí permiso con el cuerpo técnico, la directiva y ustedes se dieron cuenta", explicó el jugador.



Según comenta el delantero, durante este tiempo que estuvo ausente del equipo se mantuvo trabajando para no llegar mal en su forma física. "Allá yo estaba yendo al gimnasio mientras me salía la residencia e hice todas mis vueltas y ahora estoy aquí".



Ahora el jugador espera poder ser tomado en cuenta para el partido ante el Marathón. "Yo vengo bien, allá me estaba preparando y si Dios permite poder estar ante el Marathón", finalizó.



Júnior Lacayo no ha podido vestir la camisa del Olimpia en un partido oficial y es junto a Jairo Róchez, los únicos atacantes en no debutar con el club.