Sampaoli: ''El problema de Cristiano es coincidir con el mejor, Messi''

El Sevilla que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli concibió una entrevista en donde analizó el partido que disputará ante el Real Madrid y habló sobre la rivalidad que existe entre Cristiano Ronaldo y su compatriota, Lionel Messi.

Sampaoli tiene clara cual es la tarea que deberá realizar en el Santiago Bernabéu: ''Nuestra idea es meter al Madrid en su campo. Queremos tener la pelota y ahogarlos en su salida”.

SAMPAOLI: ''EL BALÓN DE ORO SIEMPRE DEBERÍA SER PARA MESSI''.

Asimismo, el entrenador se ofreció a dar su punto de vista sobre las constantes comparaciones que se hacen entre Cristiano y Messi: ''Cristiano es grandioso, sobre todo en el último tercio de campo. Un futbolista decisivo y definitorio. Su único problema es que, en su apogeo, ha coincidido con la presencia de Messi, que es el mejor de la historia, o casi”, comentó.

Por último, el argentino sorprendió a los medios cuando manifestó su deseo de dirigir a Messi y a la selección de Argentina: ''Dirigirlo siempre es un deseo. Siempre he dicho que mi deseo de estar con la selección argentina algún día tiene mucho que ver con verle entrenar de cerca todos los días. Pero no se dio por ahora. Entrenar a Messi sigue siento una ilusión, aunque no dependa de mí'', finalizó.

''KEYLOR NAVAS ES EL MEJOR FUTBOLISTA DEL REAL MADRID''.

El Sevilla se medirá este próximo miércoles ante los dirigidos de Zinedine Zidane en el duelo de ida de los octavos de final de Copa del Rey, partido que dará el pitazo inicial a las 2:15 pm hora hondureña.