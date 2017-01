Barcelona decide que sus jugadores no asistan a gala de Premios The Best

Ningún futbolista del Barcelona acudirá a Zúrich (Suiza) para participar en la gala Premios FIFA The Best, "con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club", ha precisado el club azulgrana.



Este es el motivo que ha esgrimido la entidad catalana para que los cuatro jugadores reconocidos en la gala -Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez- no se desplacen a la ciudad helvética.

Sí acudirán a la gala de la FIFA, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el directivo Sílvio Elias; el director general, Òscar Grau; el director de Deportes Profesionales, Albert Soler; el secretario técnico del primer equipo, Robert Fernández; y el director de Fútbol, Raúl Sanllehí.



"El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva, las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los The Best FIFA Awards", concluye la entidad azulgrana en un comunicado.