La verdadera razón por la que Luis Suárez no fue a la gala The Best

Luis Suárez secundó la decisión de sus compañeros del Barcelona de no acudir a la gala The Best de la FIFA para descansar de cara al partido de Copa en el que se enfrentan al Athletic. Sin embargo, detrás del ausencia del delantero hay un motivo más.

El uruguayo ya decidido desde la semana pasada dar plantón en la ceremonia. Según informa el diario La Nación de Argentina, Luis Suárez aún está molesto con la FIFA por la sanción que le impuso por el mordisco al italiano Chiellini en el Mundial de Brasil 2014. Una decisión disciplinaria que le impidió perderse los octavos de final y postergó tres meses su debut como jugador del Barcelona.

Era la primera vez que Suárez se habría reencontrado con el ente rector del fútbol mundial, ya que la pasada temporada tampoco asistió a la gala, ya que quedó fuera del once ideal.

A pesar de su ausencia, Luis Suárez fue objeto de polémica, ya que FIFA lo presentó en el once ideal con una foto mostrando destacadamente sus dientes, en contraposición con los retratos sobrios del resto de integrantes del equipo elegido por FIFPro. Una imagen que, además, databa del año 2012.