Suárez: ''A Messi hay que renovarlo, no tener sentido común''

Después de sumar el gol 100 con el Barcelona y firmar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, el jugador uruguayo Luis Suárez ha contestado las palabras del director ejecutivo del club azulgrana, Óscar Grau, sobre la ampliación de contrato de Lionel Messi al asegurar que lo que hay que hacer es renovar a La Pulga lo más antes posible.

BARCELONA CLASIFICA A CUARTOS DE FINAL DE COPA DEL REY



Así ha respondido, tras el 3-1 al Athletic Club, el uruguayo a Grau, quien esta mañana, en una conferencia celebrada en Barcelona, ha apostado por "mantener la cabeza fría y no perder el sentido común" a la hora de acometer las renovaciones pendientes de Messi y Andrés Iniesta.



Suárez ha sido preguntado en la zona mixta, tras la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club (3-1), sobre estas declaraciones y ha salido en defensa del argentino.

LA VERDERA RAZÓN POR LA QUE LUIS SUÁREZ NO FUE A LA GALA THE BEST



"Messi es el mejor jugador del mundo, lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común", comentó el delantero charrua.