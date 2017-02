Las grandes confesiones de Sergio Ramos

Sergio Ramos representa todo un estandarte para el madridismo, el central español ha sido fundamental en los éxitos deportivos alcanzados por la institución blanca en los últimos años.

Recientemente Ramos cumplió 500 partidos vestido de blanco, por lo que decidió, mediante un “Facebook Live”, responder a las principales preguntar de sus fans.

Entre lo más interesante que dijo el sevillano destaca su consideración de cambiar el dorsal 4 por el 93, esto debido a su hazaña en la final de Champions League ante el Atlético.

Sin embargo, también dejó joyitas como esta:

"Si no hubiera sido futbolista me habría dedicado a otro deporte. El tenis me ha llamado mucho la atención siempre. Igual habría estado peleando con Nadal".

Por ser el capitán del Real Madrid, el zaguero considera que siempre intenta dar todo de sí en la cancha, ya que entiende que es ejemplo para muchas personas.

Sobre el final, aseguró que la música también es su afición y no descarta grabar un disco. Además, aseguró que todavía no piensa en su futuro después del fútbol.