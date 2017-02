VIRAL: El descomunal caño de Adrien Rabiot a Messi

Adrien Rabiot, mediocampista del PSG, fue uno de los jugadores más destacables en el contundente triunfo parisino sobre el Barcelona en la vuelta de los octavos de final de Champions.

El francés de solamente 21 años tiene alucinando a todos luego del espectacular caño que le hizo a Lionel Messi cuando el encuentro se disputaba 3-0 en la segunda mitad.

Rabiot se encontraba casi en el medio campo con balón controlado cuando sintió la presencia de Messi a la marca, el futbolista no tuvo otro recurso que realizar una especie de 'tacón' y pasarla por en medio de las piernas del argentino que no perdió su consistencia en el marcaje pero que aún así no logró su objetivo.

Luego del par de golazos que nos regaló Angel Di Maria, no hay dudas de que esta fue una de las jugadas más llamativas ya que se la 'inventó' al propio crack azulgrana, quien tuvo una de sus peores noches.