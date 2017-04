Xabi Alonso: ''Estuve muy cerca de jugar para el Barcelona''

Xabi Alonso, mediocampista del Bayern Munich, ya comenzó a vivir de lo que será el partido contra su ex equipo en la vuelta de los cuartos de final de Champions en el Santiago Bernabéu, un estadio que sin dudas le echa de menos por lo que significa el madridismo para el jugador.

El español habló sobre el encuentro del próximo martes, su salida del Real Madrid y además sorprendió al confesar que estuvo cerca de recalar al Barcelona.

EL SECRETO DE SERGIO RAMOS QUE INVOLUCRA A DAVID BECKHAM

Su salida del Real Madrid

Hay que irse cuando aún te pueden echar de menos. No huí de nada, ni me fugué. Tras ganar la Champions en 2014 debía decidir si seguir donde quería, que era el Madrid y donde estaba encantado, o probarme por última vez en otra liga grande. Deseaba seguir pero tuve que plantearme si continuar ahí o buscar un último reto en una liga grande. Y apareció el Bayern.

El regreso al Santiago Bernabéu para enfrentar al equipo merengue

Me afectará, será muy emotivo. Aún recuerdo cuando visitamos Old Trafford. Regresaba Cristiano a Manchester y estaba superado, aturdido. Fue un recibimiento de categoría mundial. Será mi despedida hacia un público que respeto y que siempre me ha mostrado el mismo respeto.

Estuvo cerca de defender los colores del Barcelona

Ocurrió poco antes de marcharme al Real Madrid. El Liverpool me notificó que quería venderme, Benítez también y Pep se interesó por mi situación. Quería ficharme porque, según le dijo a Rafa (Benítez), yo era un tipo de jugador que le encajaba en su modelo. Pero tuvo dudas porque acababa de salir Busquets, que tenía unas hechuras tremendas. Guardiola le eligió a él y no se equivocó.

Recuerdo como jugador de la Casa Blanca

En el Madrid puedes ganar Ligas, Copas, pero la foto en los pasillos de Valdebebas es para los campeones de Europa. No podía irme sin ese título. La Champions en el Madrid te asegura un hueco en su historia. Siempre he pensado que de los sitios te tienes que ir cuando estás arriba, cuando aún te pueden echar de menos. Irse en el momento justo.

Las opciones para remontar al Madrid en Champions

Hay equipos a los que puedes analizar y prever cómo cerrarlos. A ellos no. Te pueden marcar de cualquier manera. Mira Ramos, dos goles en Nápoles y el primer remate de cabeza en Bilbao fue suyo. El Madrid tiene los jugadores adecuados para que pasen cosas todo el rato. Además están en un momento en el que parece que saben que van a ganar los partidos de cualquier modo.