Messi confiesa quién fue el jugador que lo ayudó para adaptarse al Barcelona

El jugador argentino, Lionel Messi, recordó la primera vez que entrenó con el primer equipo del Barcelona y sorprendió al confesar quien fue la persona que le dio la bienvenida y le ayudó en sus inicios para poder adapartarse al club.

La mayoría de los aficionados y medios comentan, que el ahora embajador del equipo, Ronaldinho Gaúcho, fue la precursor de Messi, sin embargo el propio futbolista manifestó que fue otro brasileño quien lo apoyó desde el principio.

''Cuando llegué el primer día, llegué con la cabeza agachadita, me senté, miraba y los jugadores se portaron muy bien y enseguida me sentí tranquilo”, explicó el '10' del Barca.

''Cuando llegué todos me dieron una gran bienvenida, pero cuando fuimos a la gira, con el que más contacto tenía, el que más me mimaba, digamos, era Sylvinho. Era el más veterano de todos y era el que mejor me cuidaba y trataba”, declaró Messi.

Messi junto con Sylvinho en un entreanamiento con el Barcelona.

Cabe recordar que Sylvinho era uno de lo titulares indiscutibles de Frank Rijkaard cuando el holandés hizo debutar a Messi en el 2004.

El ex lateral brasileño defendió la camiseta blaugrana por cinco temporadas y decidió colgar las botas con el Manchester City en el 2010.