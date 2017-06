Dani Alves: "¿Crees que soy un idiota? Cristiano es un fenómeno"

Dani Alves deja de lado su rivalidad con Cristiano Ronaldo desde su época en Barcelona, ahora en una entrevista para el medio brasileño Esporte Interativo donde ha brindado algunos elogios hacia el portugués.

Alves cree que sus palabras han sido sacado contextos en contra del crack del Madrid. “A veces las palabras son manipuladas y no llegan de forma correcta a las personas. ¿Creen que soy idiota o enfermo mental? No lo soy. ¿Creen que no sé que Cristiano es un fenómeno? Lo es, pero creo que Messi tiene un poco más de influencia en el juego. Eso no resta mérito a Cristiano”, aseguró.

Las polémicas vividas con Cristiano le han dejado algunos golpes contra el portugués, pero asegura nunca ha renegado.

“Soy como Conor McGregor (luchador de la UFC). Antes de ir a pelear no voy a decir que él es un fenómeno. Es parte del juego. ¿Cómo parar a un jugador de su nivel respetando las reglas? Yo también me llevé codazos suyos. Pero es parte del juego. No voy a llorar por eso. Lo que pasa en el campo se queda en el campo”.

Dani Alves asegura que ha recibido codazos de Cristiano, pero que no ha llorado.

LO QUE DIJO EN NOVIEMBRE DEL 2015

El lateral brasileño del Barcelona Dani Alves aseguró el 24 de noviembre de 2015en refernecia a una victoria de 4-0 sobre el Real Madrid el Barcelona "mejor" que cuando lograron un 2-6 con la plantilla entonces entrenada por Pep Guardiola en el clásico de la temporada 2008-09.

El lateral derecho en aquel momento no dudó en hablar sobre Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron, y aunque calibró un tanto sus palabras, siguió por sus fueros: "Sigo viendo a Cristiano como un jugador con mucha calidad, y quizá ése es el problema de ser demasiado personaje, demasiado protagonista. Cuando lo eres, hay dos cosas: cuando se gana siempre se hablará de ti, te pondrán delante. Pero cuando se pierde... te lo tienes que comer todo".