Maradona le responde a Dani Alves: "Es un boludo, pobrecito"

Atacar a Diego Maradona no es una buena idea, pues nunca se queda callado cuando alguien habla en su contra.

El astro argentino salió al cruce tras las tremendas declaraciones de Dani Alves en las que decía que Diego no era un ejemplo por hacer un gol con la mano en aquel partido ante Inglaterra.

Pero la polémica llegó cuando afirmó que no se puede comparar a Diego con Lionel Messi, destacando el número de Balones de Oro que tiene la actual estrella del Barcelona.

LA HIJA DE MARADONA CRITICÓ A DANI ALVES

"Dani Alves es un boludo, pobrecito. Habla porque está en un sector de la cancha donde no se juega al fútbol", dijo en una entrevista para TyC Sports.

Y no solo eso, Maradona afirma que Alves no es la gran cosa como futbolista: "Lateral derecho era Cafú. Alves tira 28 centros y acierta en cuatro. Juega en un sector en el que toca cuatro pelotas y hace ocho faltas".

Seguramente el brasileño le volverá a responder a Diego, pero de momento no se ha pronunciado sobre el tema.

TAMBIÉN SE METIÓ CON EL DT DE ARGENTINA

Diego Maradona criticó también al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, a quien calificó de no haber sido "buen jugador en el pasado" y de no ser un "buen pensante" en la actualidad, además de considerar que "no sabe más" que Edgardo Bauza, su antecesor en la Albiceleste.

"A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. No fue buen jugador y no es buen pensante", apuntó Maradona, quien criticó el sueldo del seleccionador y que haya contratado a ocho ayudantes, así como que se haya reunido con el presidente del país, Mauricio Macri.