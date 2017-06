¡SORPRESA! El día en que Luis Suárez convenció a Messi para que no abandonara al Barcelona

El Barcelona estuvo a punto de perder a su máxima figura, Lionel Messi, hace un año luego de que el argentino perdiera la Copa América ante Chile por segunda vez consecutiva.

Cabe recordar que después de esa dolorosa derrota, Messi anunció que se retiraba de la selección y para rematar una semana más tarde fue condenado junto a su padre a 21 meses de cárcel por estafar al fisco.

Según publica el portal Infobae este jueves, el crack azulgrana se comunicó con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, para decirle que no seguiría en el club, ya que no podría volver a poner un pie en España porque consideró que las acusasiones eran injustas y el asedio mediático no lo soportaría.

La única salida de Messi en ese entonces era que el Manchester City de Pep Guardiola pagara su cláusula de rescición que ronda los 250 millones de euros, pero el equipo inglés solo estaba dispuesto a ofrecer 150 millones.

MESSI CONFIESA QUIÉN FUE EL JUGADOR QUE LO ADAPTÓ AL BARCA

Messi lo tenía decidido, el quería irse del Barca, y por eso Bartomeu junto con Jordi Mestre, responsable del Área deportiva del Barcelona, fueron a la casa del jugador para hablar durante tres horas para convencerlo de que no abandonara la institución.

Esto llegó a oídos de sus compañeros y más a los de Luis Suárez, quien era uno de los más preocupados por su salida, por lo que tomó la decisión de hablar con él.

La misma fuente asegura que el uruguayo lo invitó a comer durante dos días seguidos cerca de su vivienda y le recordó que el club siempre cuenta con él y lo convenció de que la mejor manera de superar esta crísis era empezando desde cero.

El día previo para incorporarse a los entrenamientos del Barca con Luis Enrique, Messi sorprendió con su cambio de look: ''Le metí un cambio (al cabello), para empezar de cero otra vez. Venía de mucho lío, de cosas que me habían pasado, y dije: hay que romper esto y empezar otra vez'', manifesó el argentino a principio de campaña.

Messi y Suárez siempre han demostrado la gran amistad que comparte mediante redes sociales.

Hoy a un año de ese hecho, del cual nadie se dio cuenta, Messi ya estaría renovando su próximo contrato hasta el 2022 con el equipo azulgrana.