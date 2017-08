Guardiola: ''Si alguno quiere pagar la cláusula de Messi, lo pagará''

El entrenador español Pep Guardiola habló en conferencia de prensa luego del sufrido empate que consiguió el Manchester City contra el Everton este lunes por la Premier.

Ante las especulaciones que surgieron el domingo sobre un supuesto interés del equipo inglés en pagar la cláusula de Messi, el técnico aclaró que no piensan en ficharlo.

''El intéres es falso. Si alguien quiere pagar los 300 millones de euros de su cláusula, los pagará. Si tiene el dinero y quiere pagarlo, pues lo hará'', contestó Guardiola.

Sobre el partido contra el Everton explicó que: ''Hemos hecho absolutamente de todo para ganar, con once y con diez futbolistas. Ha sido un partido similar a los de la temporada pasada''.

''Queríamos empezar bien en casa, hemos creado muchas ocasiones. Antes del gol, tres o cuatro ocasiones para nosotros'', comentó.

''Ellos han tenido una y la han metido. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado, pero aquí somos analizados por los resultados y el resultado no ha sido malo, pero no lo suficientemente bueno'', finalizó Guardiola.