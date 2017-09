Seri revela cómo le afectó su fichaje frustrado por el Barcelona

Luego de que el Niza le recetera una goleada de 4-0 al Mónaco este sábado, una de sus figuras, Jean Michael Seri, confesó cómo le afectó su fichaje frustrado por el Barcelona.

El mediocampista era uno de los jugadores más pretendidos por el equipo catalán durante el mercado de verano, pero una llamada del Josep María Bartomeu al presidente del equipo francés lo cambió todo.

''Este transfer me ha tocado porque como jugador era un gran sueño. Pero esto no me ha desestabilizado'', comentó el marfileño.

''Si hoy hemos conseguido llevarnos este partido, es porque hemos sido muy duros mentalmente y yo también. Ya he pasado página y ha quedado olvidado'', opinó.

Seri manifestó que el Niza se lo ha dado todo: ''Tengo que darlo todo para este club que me ha dado mucho y a los aficionados que han estado siempre detrás de mí y del equipo. Queremos reivindicarnos''.

El triunfo del Niza fue la sorpresa en la jornada en el fútbol francés, ya que el equipo empezó los primeros tres partidos con derrota.