Chelsea y Atlético de Madrid acuerdan el traspaso de Diego Costa

Chelsea y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para que el delantero Diego Costa pase a ser jugador del equipo rojiblanco, asegura la prensa española.



"Atlético y Chelsea han cerrado este jueves un acuerdo para el traspaso de Diego Costa", asegura la edición en línea del diario Marca.

"Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves quedó cerrado el acuerdo entre el Atlético y el Chelsea para que el hispano-brasileño cumpla su deseo de regresar a las órdenes de Diego Simeone", aseguró también el diario Mundo Deportivo.



Ambos clubes "intercambian ahora la documentación pertinente para que el futbolista pueda volar cuanto antes a Madrid y se incorpore al que ya fuera y vuelve a ser su club", añadió Marca.



Según su competidor madrileño As, el delantero "pasará reconocimiento médico en las próximas horas y será presentado en los próximos días como nuevo jugador del Atlético".



La operación se habría cerrado por 60 millones de euros (71,3 millones de dólares), incluidas las bonificaciones, según As, mientras que Marca afirma que el Atlético pagará 55 millones de euros más otros diez en variables.



Diego Costa ficharía por lo que queda de temporada y tres más, hasta 2021, aunque el delantero no podrá jugar con el club rojiblanco hasta enero debido a la sanción de la FIFA que pesa sobre el Atlético por supuestas irregularidades en el traspaso de menores.



El Atlético ya fichó este verano (Boreal) al jugador del Sevilla Víctor Machín 'Vitolo', que juega cedido en Las Palmas hasta poder incorporarse a las filas colchoneras en enero.