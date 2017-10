Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial de la India Sub 17

Follow @GustavoRocaGOL

Brasil y Ghana se han convertido en las dos últimas selecciones en lograr la clasificación para los cuartos de final del Mundial Sub-17 de la India, tras vencer a Honduras (3-0) y Níger (2-0), respectivamente.



La selección brasileña, tres veces campeona de la categoría, se enfrentará el domingo a Alemania, mientras que Ghana se medirá el sábado a Mali, actual subcampeona mundial.

Aparte de estas llaves, también clasificaron a los cuartos de final Estados Unidos, que se medirá ante Inglaterra, que dejó en el camino a Japón.



España accedió a esta ronda eliminando a Francia y se enfrentará a Irán, que tomó boleto a los cuartos de final eliminando a México.

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB 17

Mali - Ghana (Sábado 21 de octubre; 5:30 am)

Estados Unidos - Inglaterra (Sábado 21 de octubre; 8:30 am)

España - Irán (Domingo 22 octubre; 5:30 am)

Alemania - Brasil (Domingo 22 octubre; 8:30 am)