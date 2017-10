El modesto equipo que quiere darle una oportunidad a Adriano

Hace unas semanas salió una noticia de escándalo sobre el brasileño Adriano, exjugador del Inter de Milán y también de la selección de Brasil.

El delantero salió en un portada junto a un famoso y peligroso narcotraficante, noticia que le dio la vuelta al mundo y que daba a entender la crisis en la que estaba el jugador.

Pero ojo, a sus 35 años, Adriano Leite ha querido reemprender de nuevo su carrera deportiva después de bastante tiempo alejado de los terrenos de juego. El brasileño desea iniciar de nuevo su trayectoria al más alto nivel y ya tendría una oferta.

PUEDES VER: ASÍ ES LA VIDA DE ADRIANO EN BRASIL; LEJO DE LOS LUJOS

"No sé si volveré al fútbol de alto nivel pero, no te voy a mentir, lo intentaré. Se que es difícil, que hay que ser muy constante y que no es fácil y menos, cuando hace un año y medio o dos que lo dejé, pero no cuesta nada probar y ver si realmente puedo o no", dijo a inicios de este mes en una entrevista a la cadena TV Globo.

Ojo. La propuesta que ha llegado al sudamericana se trata nada menos que del Sao Bento, conjunto de la Serie B de Brasil, que ya se ha entrevistado con el representante de este jugador, para proponerle un contrato desde el mercado de invierno, reveló fichajes.com.