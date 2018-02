Di María sorprende: ''Los memes duelen muchísimo, a mí me ayudó el psicólogo''

El argentino Ángel Di María concedió una entrevista para Tyc Sports, en donde confesó lo cerca que estuvo de llegar al Barcelona, sobre su actualidad, las críticas y la comparación entre Cristiano Ronaldo y su compatriota, Lionel Messi.

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE DI MARÍA NO FICHÓ CON EL BARCELONA

Di María, que está retomando su nivel con el PSG, explicó que por cuestiones del fútbol no logró concretar su fichaje con el cuadro azulgrana.

''Estuve muy cerca de fichar por el Barcelona y por las cosas del fútbol no se pudo. Es la realidad", comentó.

El 'Fideo' expresó que se encuentra en buen estado de forma. ''Arranqué el 2018 con el pie derecho y estoy muy feliz, y aclaro que me gusta más asistir que hacer goles".

Di María también repasó el papel de Argentina en el útlimo Mundial. "Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos. Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tienen para jugar".

DI MARÍA: ''NUNCA PERDÍ LA ESPERANZA DE FICHAR CON EL BARCELONA''

El argentino manifestó que los famosos 'memes' en contra duelen para cualquier futbolista. "Las cargadas y los memes a los jugadores de la selección nos duelen muchísimo. Porque ves a a la familia sufrir, porque te dan para adelante, pero también sufren por ti.''.

''A mí me ayudó mucho el psicólogo, poder hablar, poder descargarme. Gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso. Mi cabeza ahora está bien". reconoció.

BARCELONA DERROTA AL VALENCIA Y CLASIFICA A LA FINAL DE LA COPA DEL REY

Sobre la rivalidad entre Cristiano y Messi. "Cristiano es un excelente jugador. Estar en la misma era que Messi se lo hizo más difícil. Pero después tiene cinco Balones de Oro, muchas Champions. En cualquier caso, no hay palabras para describir a Leo. Siempre te sorprende. Siempre es el mejor, todos los años es el mejor''.

Por último se refirió a su compañero Neymar. "Es un excelente jugador y está pasando por un gran momento. Ha demostrado en el Barcelona y creo que ha dado un paso más para conseguir lo que todo jugador quiere: ganar el Balón de Oro. Yo creo que está entre los mejores, pero creo que hay Leo para rato y es complicado", finalizó.