Maradona dispara contra Sampaoli y menosprecia a Honduras

El astro argentino Diego Armando Maradona no se guardó nada al momento de criticar duramente contra Jorge Sampaoli, actual entrenador de la Albiceleste, por las convocatorias y de paso se llevó de encuentro a Honduras.

''Sampaoli es un mentiroso, nos esconde las cosas. Tiene que decir que no tiene un nueve goleador en su lista, aunque lo llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con Higuaín'', comenzó diciendo el ex futbolista.

''El 'Pipa' es diez veces mejor que Icardi, ese muchacho no sabe nada. De lo que sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS. Por eso para mí el 'Pipa' tiene que tener una nueva chance'', manifestó para el Diario Popular de Argentina.

El Campeón del Mundo siguió disparando contra el técnico de Argentina. ''De Sampaoli no quiero hablar, pri­mero porque me traicionó y segundo porque quiero que le vaya bien. Porque a mi bandera no la pisotea nadie, ni la silba nadie. Nosotros teníamos un proyecto con Sampaoli en el Sevilla''.

''Sampaoli me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia. 'Llámame cuando estés en Dubai y hablamos', le dije. 'No, Diego, el Sevilla te quiere ha­cer un homenaje', me dijo. '¿Cómo? No me jodas, jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito', le contesté. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que él tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. Él quería que yo fuera su escudo'', confesó Maradona.

Sin embargo, el 'Pelusa' explotó con la supuesta convocatoria de Leonardo Ponzio y lo comparó como si se tratara de un club hondureño.

''No me jodas... Acá lo que tiene que buscar Sampaoli son recuperadores, eso falta. Pero no me jodan, si Ponzio es la salvación de la mitad de la cancha Argentina, estamos ha­blando de un equipo de Honduras'', disparó.

Por último se refirió al papel que pueda hacer la Albiceleste en el Mundial de Rusia. ''Estando bien el nene (Messi) se tapan todas las otras cosas. El problema de Argentina es el retroceso, que no lo tenemos. Y no tenemos mediocampo''.

''Sabés lo que me jo­de a mí, que a nosotros nos costó mu­cho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo Messi, le han perdido el respeto a la camiseta de la Selección'', apuntó.

''Sampaoli tiene suerte, si el nene está iluminado, le va a tapar todos los erro­res. Si él está con las luces prendidas, tenemos un 60 por ciento de chances de ser campeón'', finalizó.