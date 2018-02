Keylor Navas: "Es una oportunidad que nos puede ayudar a salir adelante"

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, valoró la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG como "una oportunidad" que puede ayudar al equipo de Zinedine Zidane "a salir adelante" en una temporada irregular en la que ya se despidió de la Liga y la Copa del Rey.



"Lo vivimos con tranquilidad, es un partido bonito que a cualquier jugador le gustaría jugar y una oportunidad que nos puede ayudar a salir adelante. Sabemos que es un gran rival pero confiamos en nuestras condiciones, estamos en casa y tenemos el apoyo de nuestra afición y vamos a salir a darlo todo", dijo a Codere.



Para Keylor la eliminatoria se decidirá en pequeños detalles y puede decantarse para el equipo que mejor aproveche cualquier mínimo error que cometa el rival.



"Cuando hay dos equipos talentosos con un juego bien marcado, el equipo que esté más concentrado y que cometa menos errores es el que puede ganar la eliminatoria. Vamos a trabajar en eso fuerte para intentar aprovechar cualquier error que ellos tengan, aprovechar nuestras oportunidades para hacer anotaciones y estar serios en nuestra labor defensiva y evitar cualquier ataque", dijo.

El Real Madrid encara el reto de ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva, una situación que motiva al vestuario. "Ganar una Champions siempre es un sueño que tenemos ahí, es algo sumamente lindo y es un privilegio poder levantar esa copa. Tener la oportunidad de llegar a otra final y luchar por ese título no hay mayor motivación que esa".



En lo personal, el portero costarricense se aisla de los continuos rumores sobre la llegada de competencia y reconoce llegar al duelo ante el PSG en buen momento.



"Me encuentro muy bien, con salud. Ha sido una temporada en la que hemos vivido muchos momentos donde hemos estado muy bien, y otros en los que no hemos estado tan bien, pero creo que es parte del fútbol y nos sentimos con la mentalidad fuerte de saber que podemos salir adelante", sentenció.