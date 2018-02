El tridente del PSG barre con la 'BBC' del Real Madrid

Por goles, asistencias y precio, el tridente del París Saint-Germain formado por el francés Kylian Mbappé, el uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar dobla a la BBC del Real Madrid, su rival del miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones.



Frente al portugués Cristiano Ronaldo, el galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema, el conjunto francés antepone una tripleta ofensiva que presume de estadísticas rompedoras, a la espera de que ese buen rendimiento se transforme también en un mejor entendimiento en el terreno de juego.



Aunque Ronaldo llega al duelo tras haber recuperado su olfato goleador, sus registros en la liga no son los de temporadas anteriores, mientras que Neymar no deja de ganar importancia en el PSG, a razón de más de un gol por encuentro.

Bale no consigue encadenar partidos, frenado por las lesiones, en una temporada que está consagrando a Mbappé gracias a sus cabalgadas espectaculares.



Y Benzema no silencia con goles los silbidos del Bernabeu mientras el Parque de los Príncipes no se cansa de aclamar el nombre de Cavani.

Un total de 74 goles acumulan estos tres delanteros con el Paris SG.

Dos momentos que reflejan también el recorrido de cada equipo, con un Real Madrid muy lejos del liderato de la liga, eliminado de la Copa del Rey y que solo pudo ser segundo en su grupo de la Liga de Campeones.



Y un PSG que disfruta de doce puntos en el primer puesto de su campeonato, está vivo en las dos copas nacionales y acabó primero de un grupo europeo en el que el favorito era el Bayern de Múnich.



Así es, en buena medida, por el buen rendimiento que está dando la MCN, el tridente más caro del fútbol moderno, hasta 477 millones de euros desembolsados para hacerse con tres de los mejores atacantes del momento.



Al lado de esas cifras, la BBC, pionera en su momento en romper los límites de los fichajes, se ha quedado obsoleta en ese terreno. Al centenar de millones que Florentino Pérez pagó por Cristiano y por Bale se suman los 35 que costó Benzema. Cifras de otra época.



Por el momento, al PSG la inversión le está saliendo rentable y, si se miran los números, la comparación con el tridente madridista no se sostiene.



En lo que va de temporada, Mbappé, Cavani y Neymar acumulan 74 goles, frente a los 38 logrados por Bale, Benzema y Ronaldo.



El atacante uruguayo, que cumple su quinta temporada a orillas del Sena, ha logrado 31 goles, seis de ellos en Europa, lo que le convierte en uno de los mayores artilleros del continente.



Neymar no quiere descolgarse de su compañero de equipo, como pone de manifiesto el acelerón que ha dado a sus estadísticas en las últimas jornadas. El brasileño suma ya 28 goles, más de uno por partido, seis también en Europa.

La BBC nada más ha celebrado un total de 38 veces en lo que va de la temporada.

Pero, además, el exbarcelonista cumple bien el papel de líder del equipo para el que fue fichado, porque agrega 16 asistencias.



El punto de mira de Mbappé todavía tiene que mejorar y el joven prodigio francés de 19 años totaliza por el momento 15 dianas, aunque las cuatro de Europa le han dado una notoriedad planetaria pese a su juventud. Sin olvidar que suma también 13 asistencias.



De la BBC solo los números de CR7 están en la misma escala comparativa. El portugués, que a finales del año pasado ganó su quinto Balón de Oro, suma 11 goles en liga y en Liga de Campeones, unas estadísticas en progresión ascendente en las últimas jornadas tras un inicio de temporada muy irregular.



Pero sus dos compañeros de ataque están lejos de sus números. Bale, que solo ha disputado 16 partidos, ha marcado cinco goles, mientras que Benzema lleva cuatro en 22 encuentros.



Los números del francés son especialmente llamativos en liga, dos goles en 13 partidos, una cifra que, sin duda, ha contribuido a alejarle del Bernabeu.



Si se añade el apartado de las asistencias, la contribución del tridente francés a los éxitos de su equipo empequeñece a la madridista.



Entre goles anotados y pases decisivos, la NCM suma 108, frente a las 42 de la BBC.