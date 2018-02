Emery advierte: ''Estoy convencido de que el PSG eliminará al Real Madrid''

Unai Emery, entrenador del PSG, se refirió nuevamente a la dura derrota contra el Real Madrid en la ida de los octavos de final de Champions y volvió a atizar contra el arbitraje asegurando que ''hubo un fuera de juego antes del primer penal a favor del Madrid''.

REPASO: REAL MADRID REMONTA AL PSG Y ACARICIA LOS CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS

Emery dijo que en el Bernabéu se hizo un buen partido, pero que no se merecieron ese resultado. ''El equipo hizo un buen partido, el fútbol es así, puedes ser mejor, pero no queríamos este resultado. Estoy convencido de que podemos clasificarnos. Tuvimos dominio. Después, la diferencia es marcar o no''.

Sobre el arbitraje que estará en la vuelta en el Parque de los Principes. ''Me gustaría tener al mismo árbitro con los mismos criterios. Vi el partido entre el Lyon y el Villarreal y el arbitraje fue equilibrado. Quiero encontrar a este árbitro con los mismos criterios para nosotros. Antes del penalti, hubo un fuera de juego, por ejemplo'', explicó.

Asimismo habló del nivel mostrado por Neymar. ''Mostró muchas cosas positivas. Si mejora algunos detalles, y lo hará, mostrará al gran jugador que es''.

EMERY INDIGNADO: ''LA TENDENDIA DEL ÁRBITRO ERA MÁS CERCA DEL MADRID''

Además explicó la sorpresiva suplencia de su capitán Thiago Silva. ''Tenemos un proceso de trabajo, estoy contento con los tres centrales. Cuando decido que juegue Kimpembe, es por razones tácticas. Hablé individualmente con los tres hombres. Las cosas no han cambiado en un partido. Él sigue siendo el capitán. Como Di María, que es un jugador importante. Es el Ángel que queremos''.

Por último comentó sobre el encuentro que tendrán este sábado ante el Estrasburgo. ''Lo más importante es prepararse bien para este partido. Debemos continuar nuestro proceso, recuperar la victoria, mantener alejados a los rivales y respetando al Estrasburgo''.

''Trapp, Verratti y Mbappé están suspendidos. Veremos cómo están los demás para mañana. Queremos continuar con fuerza en el Parque de los Príncipes. Once jugadores, más un 12 que es el público'', cerró.