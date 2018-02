Cesc Fábregas "Al final el Barça, teniendo a Leo, siempre va a ser favorito"

Cesc Fábregas ya palpita el duelo entre Chelsea y Barcelona del próximo martes aunque reconoce que el Barcelona es el favorito en la serie, porque tienen a Lionel Messi.

“Al final el Barça, teniendo a Leo, siempre va a ser favorito y siempre va a ser el equipo que tendrá grandes probabilidades de ganar el título. Si Leo está bien, el Barça está bien. Al final es un jugador que por mucho que le des muchas vueltas de cómo poder pararlo, si él está bien es muy complicado” aseguró el español.

Fábregas quien tuvo un paso por el Barcelona siguió alabando a la estrella del conjunto azulgrana. "Cuando Messi está bien es imparable. Tienes que hacer un grandísimo partido en equipo para intentar frenarlo. Cuando yo estuve allí, es una de las mejores conexiones que he tenido con un jugador" contó el español.

El ex blaugrana confía en que su plan funcione para frenar al Barca de Valverde, aunque depende también del rival.

"Tendremos que hacer un esfuerzo conjunto muy bueno y esperar que no tengan un buen día" dijo Cesc.

Cesc Fábregas ha disputado 108 partidos en la Champions League algo que lo tiene orgulloso. "Sí, hay un cierto orgullo porque esto quiere decir que has jugado muchos años al más alto nivel. Lo más difícil es mantenerte tantos años en equipos tan grandes. Eso quiere decir que lo has hecho muy bien, que has muy sido constante durante muchos partidos. Lo único que me falta es ganarla, porque he jugado cuatro semifinales y una final. Es una cosita que me gustaría ganar algún día. Hacen falta muchas cosas para ganar la Champions, también un poco de suerte. Veremos qué pasa en el futuro" concluyó el catalán.