Insólito: Así captan a Landon Donovan en pleno entrenamiento del Léon

El delantero estadounidense, Landon Donovan, fue grabado este lunes de una manera muy peculiar en el entrenamiento del Léon.

LANDON DONOVAN PIDE DISCULPAS POR HABER ORINADO EN EL ESTADIO JALISCO

Donovan, que en el 2004 ocasionó polémica cuando se orinó en el campo del Estadio Jalisco antes de medirse ante México en el Preolímpico de la Concacaf, volvió hacer de las suyas y las cámaras lo captaron todo.

El atacante, de 35 años, no aguantó las ganas y al parecer no le dio timepo de ir al baño más cercano, que no le quedó de otra que orinar detrás detrás de un árbol a la vista de todos.

Mientras el 'Capitán América' hacía sus necesidades, no se perdió ningún detalle de la sesión que realizaban sus compañeros previo al partido que tendrá el miércoles ante el Celaya en los octavos de la Copa MX.