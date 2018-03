¡Día y partidos de la fecha FIFA del mes de marzo!

La Copa del Mundo de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y previo a esta justa mundialista, muchas selecciones buscan fogueos de alto nivel para ir a competir.

En este mes de marzo varias escuadras clasificadas al Mundial efectuarán partidos de carácter amistosos y así ir viendo jugadores para la convocatoria final.

Brasil, Alemania, Argentina, Portugal, Italia, Holanda, Francia, México y las grandes selecciones que estarán en Rusia 2018 ya han confirmado sus juegos.

La fecha FIFA de este mes comienza el jueves 22 y extenderá hasta el martes 27 de marzo con 13 partidos sumamente de gran calidad.

AMISTOSOS FECHA FIFA

Jueves, 22 de marzo



China vs. Gales



Dinamarca vs. Panamá



Viernes, 23 de marzo



Uruguay vs. República Checa



Turquía vs. República de Irlanda



Rusia vs. Brasil



Malí vs. Japón



Perú vs. Croacia



Alemania vs. España



Portugal vs. Egipto



Escocia vs. Costa Rica



Italia vs. Argentina



Holanda vs. Inglaterra



Polonia vs. Nigeria



Francia vs. Colombia



México vs. Islandia



Sábado 24 de marzo



Suecia vs. Chile



Irlanda del Norte vs. Corea del Sur



Lunes 26 de marzo



Portugal vs. Holanda



Martes 27 de marzo



Rusia vs. Francia



Túnez vs. Costa Rica



Dinamarca vs. Chile



Bosnia vs. Senegal



Alemania vs. Brasil



Polonia vs. Corea del Sur



Bélgica vs. Arabia Saudita



Australia vs. Colombia



Inglaterra vs. Italia



España vs. Argentina



México vs. Croacia



Estados Unidos vs. Paraguay



Perú vs. Islandia