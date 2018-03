Barcelona quiere poner rumbo a cuartos de 'Champions' ante el Chelsea

El Barcelona recibe el miércoles (1:45 hora Honduras) al Chelsea en la vuelta de octavos de final de la Champions League, dispuesto a colarse por undécimo año consecutivo en los cuartos de la máxima competición continental.



El equipo azulgrana afrontará el encuentro en el Camp Nou con la pequeña ventaja del 1-1 cosechado en la ida y la fortaleza de un impecable recorrido esta temporada la Liga de Campeones, donde no conoce la derrota.

La estadísticas señalan que de las once ocasiones en que el Barcelona ha llegado a la vuelta de una eliminatoria oficial con un 1-1 ha terminado pasando nueve, pero el equipo azulgrana prefiere no confiarse.



"Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento. No sé si irán más arriba o más abajo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y no fijarnos excesivamente en lo que hagan ellos", dijo este martes el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

Messi e Iniesta celebrando el gol del empate ante Chelsea en Londres.

Para vencer a los hombres de Antonio Conte "no hay una fórmula secreta salvo tener constancia y seguir empujando", añadió Valverde.



- A dos de los 100 goles -



Para ese empuje, volverá a contar con Luis Suárez y Leo Messi en la delantera. El argentino, que el sábado fue padre por tercera vez, rescató a su equipo en la ida en Stamford Bridge con el gol de la igualada.



Un doblete del argentino le permitiría alcanzar la barrera de los 100 tantos en la 'Champions'.



Suárez, en cambio, intentará acabar con la sequía goleadora que le persigue esta temporada en la 'Champions', donde aún no ha visto puerta.



Ernesto Valverde, en cambio, no podrá contar para este partido con el brasileño Philippe Coutinho, imposibilitado para jugar la 'Champions' con la camiseta azulgrana, por haber jugado partidos de esta competición con el Liverpool antes de su traspaso.

Fernando Torres fue el verdugo del Barcelona en la última llave entre catalanes y londinenses.

- Incomodar a Messi -



El Chelsea hizo sufrir al Barça entonces, que supo aprovechar el único error defensivo de todo el partido para igualar el encuentro con el primer gol de Messi al equipo inglés.



Conte no ha querido dar pistas sobre la escuadra que podría alinear pero, probablemente contará con el brasileño Willian, autor del tanto 'blue' en la ida y que lleva doce goles en sus últimos 18 encuentros.



El brasileño fue el gran peligro de su equipo en Stamford Bridge y seguramente querrá repetir en Camp Nou.



"El Barça es equilibrio y Messi. Hay que lograr que esté incómodo", aseguró.



- Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Paulinho (o Iniesta) - Dembélé, Messi, Suárez.



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Moses, Fábregas, Kanté, Alonso - Willian, Morata, Hazard.



Árbitro: Damir Skomina (SLO)