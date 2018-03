Messi decide revelar por qué vomitaba en medio de los partidos

Lionel Messi, en una entrevista que brindó a 'América TV', ha hecho algunas confesiones muy personales de las cuales, por ser íntimas, no se conocían.

El jugador del Barcelona y de la Selección de Argentina, con la que disputará su cuarto Mundial mayor en Rusia-2018 reveló por qué vomitaba en plenos partidos.

Leer Más: Messi y su mayor sueño; levantar la Copa del Mundo

"No sé qué pasaba, pero tenía de todo ahí adentro del estómago (risas), un quilombo bárbaro por lo mal que he comido durante muchos años. Chocolate, alfajores, gaseosas, de todo. Ahora como bien, como pescado, carne, como verduras", dice Messi.

"Lloré de alegría cuando nació Mateo. El de Thiago fue un parto complicado, no todo fue como esperamos, el de Mateo más tranquilo. La noticia del tercero fue una felicidad enorme también”, dijo sobre ser consultado por la última vez que lloró.



Messi contó que su hijo mayor entrena con otros hijos de jugadores: “A Thiago le gusta el fútbol, va a una escuelita del Barça que hicieron para que vayan hijos de jugadores, del club”.



"En su momento me afectaron y me hicieron mal las críticas. Pero ya está, ahora no. Ya se venían diciendo cosas fuera de lugar, que no tenían nada que ver con lo deportivo. Meterte en cosas de la vida privada y que no pase nada sí que da bronca", dice cuando le preguntan si le incomodan las críticas.