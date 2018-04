¡Ibrahimovic revela el único problema que tenía con Mourinho!

Zlatan Ibrahimovic, el nuevo refurezo de Los Angeles Galaxy, despejó los rumores de su supuesta mala relación con su ex técnico José Mourinho antes de recalar a la MLS.

El delantero, en una entrevista concedida para ESPN, reveló cuál era el único problema que tenía con el entrenador portugués en su etapa por el Manchester United.

"Mourinho me dijo que el único problema que tenía conmigo era cuándo tenía que darme descanso", confesó el sueco, que dejó el United luego de jugar por dos temporadas en el Old Trafford.

"Me gusta Mourinho. Es el 'The Special One'. Le gusta ganar. Allá donde fue, ganó. Me hizo sentirme cómodo. Me dio mucha responsabilidad", elogió Ibra al técnico de los 'Diablos Rojos'.