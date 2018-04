Zidane avisa: ''No le vamos hacer el pasillo al Barcelona y ya está''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló que no harán pasillo al Barcelona si La Liga está resuelta en la jornada 36 en el clásico en el Camp Nou y aseguró que es una decisión suya tras ver que su rival no lo hizo al conjunto madridista tras la conquista del Mundial de Clubes.

"No vamos a hacer pasillo", explicó Zidane en la víspera del derbi contra el Atlético de Madrid. "Nos concentramos en el partido de mañana, pensamos solo en los tres puntos de un partido de Liga y queremos intentar recortar puntos", añadió.



Ante el mensaje dado por Zidane varias preguntas de su comparecencia insistieron sobre el pasillo y el francés fue tajante. "Dentro de no sé cuanto tiempo me preguntarán y la respuesta es muy clara, no tengo que hablar más de este tema".



"Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está, pero estamos lejos del final de temporada. El Barcelona lo rompió. Esto no existe", expresó el francés.

Sobre el choque contra el Atlético, Zidane dijo que ''como siempre, salimos a por el partido. No podemos especular, pensar que podemos jugar de otra manera. Vamos a tener un equipo enfrente my bueno, defensiva y ofensivamente, va a ser un buen partido de fútbol. Nuestra intensidad es muy importante mañana''.

El galo también se pronunció por haber prácticamente perdido el título liguero. ''No hay explicación, hay momentos en la temporada en la que no te salen bien las cosas. Nos pasó y duró mucho, sobre todo no meter goles''.

''Nosotros hemos trabajado de la misma manera y a veces no salen las cosas, hay que seguir trabajando. Es verdad que hemos tenido un inicio muy difícil, no podemos cambiar, solo podemos hacer lo que estamos haciendo. Jugando bien, también en Liga, y queremos acabar bien la temporada'', manifestó Zidane.

Asimismo se refirió a su futuro en el conjunto merengue. ''Nadie me ha dicho nada de mi futuro. No hemos hablado de eso, yo sigo entrenando y nada más. El club, como siempre, está detrás del equipo y del entrenador, es lo más importante. Lo que va a pasar no me interesa''.

Por último habló de Gareth Bale. ''Entiendo que no esté bien anímicamente, es normal. Los jugadores quieren jugar todo y estar siempre. Sabemos lo que es, lo que ha sido, lo que ha hecho. Todos son importantes.

''Tengo que tomar decisiones, pero no significa nada que no juegue dos partidos a lo que pienso que nos puede aportar. Sigo pensando que es importante'', finalizó.