Buffon se va expulsado en el que podría haber sido su último juego de Champions

Gianluigi Buffon pudo haber jugado su último partido de Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. El portero de la Juventus no tuvo su mejor noche al final, puesto que fue expulsado.

El guardameta de 40 años, que se había jugado un partidazo en los 90 reglamentarios no pudo contener su furia al momento que el árbitro inglés Michael Oliver sancionó falta penal a favor de los blancos.

Buffon, en su afán de discrepar la sanción del juez central, lo empujó y lo insultó de forma airada. Eso le avaló a Oliver para expulsar al veterano portero y líder de la Juventus.

Antes del juego frente al Real Madrid, el portero declaró sobre ello. "Lo importante es que no sea el último partido para la Juventus esta temporada. Es una posibilidad (que juegue su último partido en la Liga de Campeones), pero no es una cosa que me deprima y me inspire pensamientos negativos. No es un drama. Incluso si fuera así, de niño habría firmado para jugar mi último partido en el Bernabéu contra el Real Madrid", dijo.