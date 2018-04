Confesión de Dembélé: ''En el Barça me canso muy rápido, pero todavía no me iré''

Ousmane Demébélé, delantero del Barcelona, concedió una entrevista para el programa Telefoot, en donde se refirió a su primera temporada como azulgrana y confesó que en el fútbol de España se cansa más rápido.

''Tengo que volver a trabajar en 'cardio' porque me canso muy rápido. En Barcelona tengo un mejor estilo de vida que en Dortmund, allí no tenía un estilo de vida tan saludable y no me lesioné, así que no es por culpa de eso que me haya lesionado en Barcelona'', explicó el francés.

Tras haber firmado por cinco temporadas con el equipo catalán en el pasado mercado de verano, el atacante comentó que estará por mucho tiempo dentro del Barça.

''Firmé un contrato de cinco años en Barcelona, ​​estaré aquí por mucho tiempo. No me iré después de estar una temporada'', declaró Dembélé, a pesar de que todavía no se termina de adapatar en su nueva casa.

Por último expresó que desde su llegada ha sentido el apoyo de sus compañeros. ''Me dan consejos, me ayudan mucho en el campo, pero es difícil adaptarse al Barcelona'', finalizó.

Cabe resaltar que Dembélé aún no sabe lo que es anotar goles en la Liga Española tras los 12 partidos que lleva disputados. La única anotación que registra fue contra el Chelsea en Champions el pasado 13 de marzo en el Camp Nou.