Ibrahimovic sorprende: ''Mis opciones de jugar el Mundial son altísimas''

El delantero de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, manifestó este domingo que se apunta para jugar el Mundial de Rusia 2018.

Ibrahimovic revela el único problema que tenía con Mourinho

Tras estar mostrando un gran nivel desde su llegada a la MLS procedente del Manchester United y haber superado su lesión de rodilla, mucho se ha hablado de que si el sueco tendría opciones de disputar la Copa del Mundo que arranca en junio.

Fue el mismo Ibra que a través de las redes sociales ha despeajado algunas dudas al expresar que ''mis opciones de jugar el Mundial 2018 son altísimas''.

Y es que cabe recordar que el atacante, de 36 años, ya había anunciado su retiro de la selección sueca cuando dijo que ''el último partido de Suecia en esta Eurocopa (2016) será también mi último partido con la selección''.

Pero desde entonces la presencia de Ibrahimovic en el Mundial sigue estando en el aire, y será el seleccionador Jane Andersson quien tendrá la última palabra.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018