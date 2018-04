¡Dembélé se pronuncia a la presunta llegada de Griezmann al Barcelona!

El delantero Ousmane Dembélé se refirió a la presunta llegada de su compatriota Antoine Griezmann al Barcelona y también habló de la competencia que tiene con Coutinho, en una entrevista concedida a Telefoot.

La sorprendente confesión de Dembélé tras casi cumplir una temporada con el Barcelona

Según ha publicado la prensa española en los últimos meses, Griezmann podría ser el nuevo fichaje del equipo azulgranaa cambio de algunos 100 millones de euros.

Tras estos fuertes rumores, Dembélé comentó que ''la verdad no se si Griezmann vendrá al Barcelona. Me gustaría, pero no tengo ninguna información".

En relación a la llegada de Coutinho, procedente del Liverpool, el atacante azulgrana dijo que ''¿Preocupado por la competencia? No, es el Barça, es así. Me alegro de que Coutinho pueda estar aquí con nosotros''.

Cabe mencionar que Dembélé también reveló que le ha costado adapatarse a su nuevo equipo, pero que ha tenido el apoyo de sus compañeros y en especial el de su entrenador.