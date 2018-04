Increíble: El consejo de Guardiola que le cambió la forma de jugar al 'Loco' Abreu

El veterano delantero Sebastian Abreu comentó uno de los consejos que le dio Pep Guardiola, cuando ambos compartieron vestuario en el Dorados de México.

Rambo de Léon: ''Abreu anda haciendo récord, y yo no porque a mi me interesa divertirme''

Abreu, que aún se mantiene activo en el Audax Italiano de la Primera División de Chile, habló para Fox Sports de cómo Guardiola le cambio su manera de jugar.

'El Loco' contó que una vez el actual entrenador del Manchester City detuvo el entrenamiento para enseñarle una forma diferente y más eficaz de dominar la pelota.

"Estábamos entrenando la típica jugada: él me la daba, yo cubría el defensa, le ponía el pie a la pelota, pero a Guardiola no le gustaba. 'No Loco, estás perdiendo tres segundos', me decía en el entreno'', explica el charrúa.

"Si pude con Romario modificar su forma de recibir, no va a ser que contigo no pueda", cuenta Abreu, que le indicó Guardiola.

Así fue que una vez finalizadas las prácticas ambos se quedaban ensayando la jugada. El español le enseñó cómo esperar el balón perfilado, sostener la marca del rival y con un control orientado sacarse al defensor de encima.

"Al aguantarla de espalda lo que podés hacer es volver nuevamente al mismo lugar de donde la pelota vino. Sin embargo, de la otra manera vas a ser más productivo para el equipo", le enseñó 'Pep'.