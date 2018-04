Alves sorprende: ''Volvería al Barcelona mañana si me llaman''

El jugador del PSG, Dani Alves, sorprendió en declaraciones para 'Globo TV' al confesar que volvería sin pensarlo al Barcelona luego de haber abandonado la institución hace un par de temporadas.

Dani Alves revela la razón por la que el Real Madrid eliminó al PSG en Champions

''El Barça es mi casa, es imposible decir que no volvería. Yo volvería al Barça mañana si me llaman'', comenzó diciendo el brasileño.

''Si digo que no salí herido del Barcelona, creo que mentiría. Yo salí herido, porque creo que he luchado mucho para construir una gran historia en el equipo y para dar un resultado inesperado hasta para el propio club. Yo me marché con 23 títulos en 8 años'', reconoció Alves, quien rechazó una despedida porque habría tenido intenciones de regresar.

''Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia. Tanto es así que después ellos quisieron que tuviese una despedida y yo dije no, porque para mí allí va a estar mi casa eterna'', explicó.



''Cuando consideras que un sitio es tu casa no tienes que despedirte. ¿Cómo va a haber despedida si vas a volver?'', finalizó Alves, considerado uno de los mejores laterales en la historia del equipo azulgrana.