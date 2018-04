Ultimátum para Keylor Navas en la semifinal frente al Bayern Munich

El arquero costarricense Keylor Navas estaría jugándose ante el Bayern Munich en la semifinal de Champions League gran parte de su futuro en el Real Madrid, así lo apunta este miércoles el diario As de España.

Según apunta este medio con sede en Madrid "sus errores casi fatales contra la Juve han vuelto a debilitar su posición" afirma asegurando que su salvación es una clasificación a la final y una gran actuación de parte suya.

"Keylor se juega más que el pase a su tercera final de la Champions. Su futuro como madridista puede depender de esta eliminatoria", asegura la nota haciendo énfasis en dos errores del tico frente a la Juventus en los cuartos de final que casi les cuesta la eliminación.

"A Keylor no le quedan más balas en la canana. Sabe que el club no ceja en su empeño de cambiar de portero titular y tiene motivos (De Gea y Kepa en el pasado, Alisson en el presente…) para no terminar de creerse el salve de Florentino el pasado domingo en la Peña Ramón Mendoza: “Vas a seguir muchos años aquí…”", señala la nota.

“Tengo dos años de contrato y mi intención es cumplir ese compromiso”, aseguró Keylor Navas la semana anterior en un evento donde estuvo presente Florentino Pérez.

Cierran la nota con un mensaje claro: " Y Keylor tiene más necesidad que nunca de otra noche grande en Europa con el mundo mirando. Su puesto en el Real Madrid 2018-19 se lo exige".