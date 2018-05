Buffon revela los tres rivales más difíciles que ha enfrentado

Gianluigi Buffon ha cosechado una carrera llena de logros y se ha dado el lujo de jugar al lado de grandes futbolistas al igual que también los ha enfrentado en diversas competencias.

En un acto para publicitar la final de la Copa de Italia entre Juventus y Milan, Buffon confeso el top 3 de los jugadores con mejor nivel a los que le ha tocado quitarles muchos goles.

“Me he enfrentado a grandes futbolistas, no puedo recordarlos a todos pero Messi, Cristiano y Ronaldo son probablemente los tres mejores que me han retado durante mi carrera”, dijo Buffon al referirse a los mejores rivales que ha tenido.

Hay que recordar que en la presente temporada Messi logró marcarle por primera vez al portero italiano, y también lo hizo Cristiano que le convirtió un golazo de chilena, ambos jugadores lo enfrentaron en Champions League.

De los tres jugadores, el que más cerca tuvo a Buffon fue Ronaldo Nazario ya que antes de jugar en el Madrid, lo hizo para el Inter de Milan.