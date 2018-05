Zidane tras la derrota: ''No me arrepiento de nada y no tengo que reprochar a los jugadores''

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó tras perder 3-2 en el campo del Sevilla, que él tiene "una plantilla y todos los jugadores son válidos", por lo que le "da igual" lo que puedan pensar los rivales que pelean con los andaluces por Europa.

Sevilla hunde al Real Madrid con un gol incluido del mexicano Layún

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Zidane reconoció que su equipo estuvo "bien en la línea de tres cuartos hacia atrás''. El francés también dijo que ''estuvimos un poco mejor, con más movilidad en el segundo tiempo".

"No me arrepiento de la alineación de hoy, sólo de que hemos perdido una oportunidad, pero nos quedan otros dos partidos (de Liga), y no tengo nada que reprochar a estos jugadores", recalcó el entrenador madridista.

El francés admitió que hoy están "algo decepcionados por la derrota, pero no va a afectar en nada", y añadió que ''mañana nos pondremos otra vez a trabajar y el sábado, otro partido".

Sobre Sergio Ramos, subrayó que es el "capitán del Real Madrid y cada vez que viene aquí pasa algo con él", y así explicó que en el primer penalti, que mandó al larguero, "no estuvo fino", pero que lo vio "bien, como los demás, sobre todo en la segunda parte".

En cuanto al balance general de la Liga, Zidane dijo que no pueden "estar contentos con lo hecho" en esta competición, pero precisó: "no vamos a hablar más de la Liga, sobre todo del inicio, pero del juego del equipo estoy satisfecho, aunque no siempre", cerró.