Iniesta: ''Me voy porque no quiero vivir situaciones incómodas en el Barcelona''

El mediocampista Andrés Iniesta concedió una de sus últimas entrevistas como jugador del Barcelona para el 'El Transistor', en donde repasó su historia como azulgrana y además se refirió a su marcha del equipo.

Inicios en el Barça

''Entré en una época que no fue fácil, con Van Gaal. Mi primer gol fue contra el Levante, en una jugada embarullada que quería terminar Saviola''.

Posición habitual

''La posición donde más cómodo me he sentido es en la de interior izquierdo. Pero bueno, el fútbol es movimiento continuo''.

Clásicos polémicos contra Real Madrid

''Hubo una época muy fea, sí. No sólo de los jugadores, sino también del público. Hubo imágenes feas. Siempre hay tensión y piques, como en este último, pero en aquella época viví finales de Copa donde se traspasaban límites de la rivalidad. Todos fallamos ahí. Por suerte eso se acabó''.

Su adiós del Barcelona

''Me voy porque siento que debo hacerlo. Entiendo que a nivel físico o mental me costaría dar lo que he dado hasta ahora. Me voy sintiéndome importante, útil, haciendo una gran temporada y ganando títulos. No me gustaría vivir ninguna situación incómoda en este club. Y no nos vamos a engañar: el tiempo corre en mi contra. Este club exige muchísimo, más de lo que piensa la gente. Ojalá fuera eterno y te pudiera decir que me saldré el año que viene y será espectacular. Pero mentiría. Firmamos aquel contrato porque el club sabía que no iba a estar un segundo aquí sin estar al 200 por cien''.

Futuro

''Hay dos escenarios, China y Japón, y tienen sus cosas. En la balanza lo pones todo en alza. Lo que entienda que es lo mejor, se hará. Espero la semana que viene poder comunicar la decisión. Hay una opción más decidida que otra. Quiero que sea antes del Mundial, me gustaría aparcarlo. Quiero seguir disfrutando del fútbol''.

Rechazó al Manchester City

''Guardiola me ha mandado mensajes, sí. Pero han salido informaciones que no he entendido. No competiré con el Barça. Mi época en el fútbol de élite acaba en el Barça''.

Regresaría al Barcelona (no como futbolista)

''Me encantaría volver. Esta es mi casa. Aquí he crecido desde los 12 años. Ojalá pudiese seguir formando parte de este club''.

Mundial de Rusia

''Estamos en un momento distinto que en Brasil. Tenemos una mezcla muy buena. Un gran grupo de jugadores. Si competimos bien, pelearemos. ¿Favoritas? A Brasil la veo muy fuerte, sí. También están las de siempre: Alemania, Francia y Argentina''.