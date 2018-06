Ramos: “Solo falta que Firmino diga que se resfrió por una gota de sudor mía”

El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, le puso fin a la polémica donde se le acusa de lesionar a dos estrellas del Liverpool durante la final de la Champions League y aclaró lo que sucedió con Mohamed Salah.

Ramos habló en un acto público de la Selección de España y se mostró molesto. “Cuando hago algo todo se magnifica”, dijo el central del Madrid a quien acusan de lesionar a Salah en el minuto 24 y de golpear a Karius provocando una conmoción cerebral en el portero alemán antes de sus clamorosos errores.

“Se la ha dado una bola que no veas. Dicen que le hago una llave de judo, pero él me agarra del brazo y yo caigo al otro lado. Además se lesiona el otro brazo. Si se hubiera infiltrado en el descanso podría haber continuado, yo le he hecho”, mencionó Ramos dejando claro que no es jugador mal intensionado.

“He hablado con Mohamed Salah por mensaje y está bien”, declaró Ramos, quien es un jugador con mucho temperamento dentro del campo. Y se defiende: “Cuando Ramos hace algo siempre se destaca más, debe ser por los años que llevo en el Madrid”, manifiesta.

El futbolista español también habló con ironía para sacarse un poco la presión tras las preguntas de los medos. “Ahora dice el portero (Karius) que le provoqué una conmoción. Solo falta que Firmino diga que está resfriado porque le cayó una gota de sudor mío”, comentó entre risas.