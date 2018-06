Real Madrid presenta a Julen Lopetegui como su nuevo entrenador

Real Madrid ha presentado este jueves al español Julen Lopetegui como su nuevo técnico, luego de la salida del francés Zinedine Zidane.

Lopetegui fue separado por la Real Federación de Fútbol de España al ser anunciado por el Real Madrid el pasado martes, cosa que no gustó y esa fue la razón por la que lo hicieron a un lado.

"Gracias presidente, Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado, responsabilidad que asumo con orgullo y fuerza. Sé al club que vengo, es la máxima exigencia. Aquí todo vale, por lo cual vamos a dar lo mejor, vamos a estar a la historia del club, me siento capacitado para tamaña aventura. Estoy seguro que como entrenador de conseguir y llegar a ganar todo, el Real Madrid aspira a ganar todo, me siento parte de la familia del Real Madrid, ayer fue un día más triste desde la muerte de mi madre, pero hoy es el más feliz de mi vida", dijo Lopetegui en su presentación.

"Me hubiera gustado que (Luis) Rubiales hiciese las cosas de otra manera", dijo el técnico vasco en referencia al presidente de la Federación Española durante su presentación en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tachó de "respuesta desproporcionada" e "injusta" la destitución de Julen la víspera como técnico de la selección española, tras conocerse su fichaje por el club blanco.

En su presentación como técnico del club merengue en la capital española, Lopetegui dijo sentirse "capacitado para tamaña aventura". Y añadió con lágrimas en los ojos que su cese al frente de la selección española en vísperas del Mundial de Rusia fue "el día más triste de [su] vida" desde la muerte de su madre.