¡Lo revelan! Las razones que llevaron a Cristiano Ronaldo a dejar el Real Madrid

Cristiano Ronaldo ya dejó de ser jugador del Real Madrid. Mediante un comunicado se ha confirmado que CR7 pasa a la Juventus de Turín.

"Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.", dice una parte del comunicado de los blancos.

Varios medios de España e internacionales hacen público ya la lista de motivos que llevaron al luso a dejar el Santiago Bernabéu.

* FLORENTINO PÉREZ NO CUMPLIÓ SUS PETICIONES

Cristiano Ronaldo solicitó al club un aumento en sus ganancias. Quería ganar igual o más que Messi y Neymar, a quienes ha derrotado en partidos importantes como la Champions League. Pero la prensa española informó que Florentino Pérez nunca estuvo dispuesto a cumplir las demandas del portugués.

* LA PARTIDA DE ZINEDINE ZIDANE

La salida de “Zizou” del banquillo blanco fue una razón más para que Ronaldo dijera adiós. Y es que el técnico francés era un gran aliado del atacante frente a Florentino. Sin nadie que lo respalde, CR7 pensó que lo mejor era irse.

* EL TEMA DE NEYMAR

Además parece que la relación con sus compañeros ya no era la óptima. Parece que a Cristiano no le agradaba la idea de una posible llegada de Neymar al equipo y jugadores como Marcelo han dejado claro que el atacante brasileño tiene las puertas abiertas del Madrid porque “Cristiano no es el dueño del equipo”.

* DECLARACIONES TRAS GANAR LA CHAMPIONS

Finalmente, la polémica declaración que hizo al final de la Champions League, que su equipo ganó al Liverpool, confirmaron aún más las sospechas. "Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado. He disfrutado este momento", dijo el capitán de la selección portuguesa.

* HACIENDA Y CR7

La situación de Cristiano Ronaldo con Hacienda se complicó. Según informó AS, la Agencia Tributaria rechazó la última oferta del jugador: 14 millones y declararse culpable de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa. El ministerio público le recordó que debe asumir el total del fraude, 14,7 millones de euros, más las multas, costas e intereses: cerca de 28 millones de euros en total, según eleconomista.

Real Madrid no estaba dispuesto a ayudarle a pagar este dinero. La falta de apoyo enojó al luso y ese es otro de los motivos que lo llevaron a irse del club blanco.