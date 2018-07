Altas y bajas de la Juventus: Seis fichajes oficiales y cinco bajas

Antes del gran fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, el equipo italiano ya había movido algunas fichas para la siguiente temporada donde buscará conseguir su octavo "scudetto" consecutivo.

Ronaldo no fue el primer fichaje de la Juventus, antes de el llegaron jugadores de otros equipos como el caso de Emre Can (Liverpool) y Joao Cancelo (Valencia).



La "Vecchia Signora" sufrió una de las bajas más sensibles de su historia ya que una leyenda de su equipo le dijo adiós tras 17 años, "Gigi" Buffon dejó el marco de la Juventus para fichar por el PSG.



Hasta el momento el equipo turinés ha gastado un total de 221,900 millones de euros en cinco fichajes, mientras que ha recibido apenas 8.5 millones de euros por la bajas ya que muchos se fueron libres.



La Juventus sigue armando un equipo en busca del gran objetivo que es ganar la Uefa Champions League, ya que en los últimos años a sido la gran deuda del equipo italiano.



ALTAS

Cristiano Ronaldo - Real Madrid (España)

Joao Cancelo - Valencia (España)

Douglas Costa - Bayern Munich (Alemania)

Mattia Perin - Genoa (Italia)

Emre Can - Liverpool (Inglaterra)

Mattia Caldara - (Atalanta)



BAJAS

Gianluigi Buffon - PSG (Francia)

Tomás Rincón - Torino (Italia)

Kwadwo Asamoah - Inter de Mián (Italia)

Stephan Lichtsteiner - Arsenal (Inglaterra)

Benedikt Höwedes - Schalke 04 (Alemania)