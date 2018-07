Cristiano dice que en Kiev todavía no había decidido dejar al Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo, presentado este lunes en Turín como nuevo jugador del Juventus, aseguró que tomó la decisión de dejar el Real Madrid después de la final de la Champions League ganada contra el Liverpool en Kiev (Ucrania).

Leer más: Hazard y un fichaje que se le complica al Real Madrid



Ronaldo expresó su agradecimiento a la afición del Madrid por el trato que le dedicó en sus nueve temporadas como jugador blanco, pero subrayó que ahora está concentrado en triunfar con el Juventus, en su rueda de prensa de presentación organizada en el Allianz Stadium.



"En Kiev no había decidido nada. La forma de cómo he llegado aquí no es tan importante. Estoy bien emocionalmente y físicamente. Por eso la manera de cómo he venido aquí me enorgullece", aseguró Ronaldo, que estuvo acompañado por su madre, su novia, su hijo y su representante, Jorge Mendes.



"Soy diferente con respecto a todos los demás, a todos los jugadores que tienen 32, 33 o 34 años", agregó el portugués, destacando que se siente en gran estado de forma y listo para un nuevo reto.



Llega al Juventus orgulloso por haber hecho historia en el Madrid, con el que conquistó 16 trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, y con el que anotó 451 goles en 438 partidos.



"He hecho una historia brillante en el Madrid, fue un club que me ha ayudado en todo. Quiero agradecer a todos los 'fans', que me han ayudado en todo, pero eso ha terminado", declaró un Ronaldo que estuvo muy sonriente y tranquilo a lo largo de toda su rueda de prensa.



También explicó que su decisión de fichar por el Juventus fue "fácil", pues se trata de uno de los mejores clubes del mundo, con un gran técnico, Massimiliano Allegri, y directivos acostumbrados a triunfar.

¿CUÁNTO COSTÓ EL FICHAJE DE CR7 A LA JUVENTUS?



"Ha sido una decisión fácil, considerado el poder que tiene el Juventus, es uno de los mejores equipos del mundo. Decidí hace tiempo. (...) Es un paso muy importante en mi carrera. Es el mejor club italiano, con un gran entrenador y un presidente acostumbrado a ganar", afirmó.



Sobre su posible debut con el Juventus, Ronaldo informó de que empezará a entrenarse el 30 de julio y que está decidido a llegar listo para el comienzo de la Serie A italiana (Primera División).



El portugués recaló en la liga italiana en el mismo verano en el que su extécnico en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, firmó por el Nápoles.



"Cuando nos encontremos intentaré ganar. Él me ha ayudado mucho como entrenador y es una de las personas que llevo en el corazón", explicó el portugués, que conquistó la décima Liga de Campeones del Madrid junto al técnico italiano.



Al finalizar su intervención, Ronaldo se tomó una foto oficial junto al presidente Agnelli y al director deportivo, Fabio Paratici, enseñando su camiseta número 7.