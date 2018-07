Así se defendió Neymar de las críticas que lo tildan de piscinero

Durante el Mundial Rusia 2018, uno de los jugadores más criticados fue Neymar por la reacción que tenía ante las entradas de sus rivales en el terreno de juego.

En redes sociales no faltaron los memes para sobredimensionar lo que muchos calificaron de "simulaciones" por parte del brasileño.

En un acto benéfico, el propio futbolista afirmó que es consciente de ello y dijo: “Mi juego se trata de dribblear cara a cara con el oponente. No puedo mirarlo y decirle: ´Mi amor perdóname, quiero marcar un gol´. Tengo que esquivarlo y él no lo va a permitir y me va a hacer falta porque frecuentemente soy más rápido. Pero para eso está el árbitro”.

Asimismo argumentó que sería ilógico querer estar sufriendo todo el tiempo porque realmente duele y después de cada partido tiene que ponerse hielo por cuatro o cinco horas.

“¿Creen que quiero andar sufriendo todo el tiempo? No, porque duele. Después de cada partido tengo que ponerme hielo por cuatro o cinco horas. Es complicado. El que no vivió esta situación, no puede entenderlo”, remató.