La Roma explica cómo el Barcelona "robó" el fichaje de Malcom y anuncia acciones legales

Monchi, director deportivo de Roma, contó en el canal del club italiano todo lo que pasó con Malcom, jugador que el Barcelona compró a Burdeos después que los franceses e italianos acordaran el trapaso del joven futbolista.

El responsable de los romanos explicó que estaba todo tratado pero los catalanes se entrometieron en el negocio y ofrecieron más dinero.

"A las cinco de la tarde llegamos a un acuerdo con el agente, el jugador y el Burdeos. Teníamos autorización para que el jugador viajara a Roma, había un vuelo programado para las nueve, estábamos tranquilos. 30 minutos después de llegar a un acuerdo, el presidente de Burdeos me llamó porque había muchos rumores y creía que era mejor hacer el acuerdo oficial", contó Monchi.

"Una hora después de ese anuncio comenzaron a aparecer rumores de un nuevo interés del Barcelona. Ya sabíamos hace unos días que estaban interesados ​​y por eso es que quería llegar a un acuerdo lo antes posible y ya estaba hecho, así que me sorprendió mucho cuando un representante de Malcom me llamó y dijo que Burdeos había retirado la autorización al jugador para viajar", dijo Monchi.

"Me dijo que había llegado una propuesta del Barcelona que era mejor que la nuestra y que si no subíamos la oferta, no nos quedábamos con el jugador, explicé que teníamos un acuerdo, pero me dijo que no había nada firmado, le dije a nuestro presidente y él dio luz verde para hacer una nueva propuesta, mejor que la del Barcelona. Esto estaba en contra de mi opinión, pero él insistió", afirmó.

Los italianos informaron entonces a los franceses de la nueva propuesta, pero un nuevo vuelto acabó por echar las negociaciones por agua abajo.

"Los agentes y el presidente de Burdeos me dijeron que, con todo acordado, hoy podríamos hacer el intercambio de documentos y el jugador volvería a poder viajar. Hoy por la mañana temprano hablé con el empresario, que tenía una reunión con Burdeos, para confirmar que estaba todo hecho. Pero después de esa reunión, los agentes me sorprendieron al querer una propuesta mejor, una vez que el Barcelona estaba presionando, les dije que no porque no queríamos entrar en una subasta, y así terminó todo",

Ahora, y ya con el jugador oficializado en Camp Nou, Monchi admite que la Roma puede recurrir a la justicia:" Estamos estudiando opciones, a ver si es legal. Es verdad que no había nada firmado, pero hay muchos mensajes con los agentes y, el presidente que vale la pena evaluar ".