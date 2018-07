¿Quién es y dónde dirige? Nagelsmann revela por qué rechazó al Real Madrid

Hay historias que no son entendibles y la de Julian Nagelsmann, el actual técnico del Hoffenheim de Alemania quien rechazó dirigir al Real Madrid tras la renuncia de Zinedine Zidane.

El estratega de 30 años explicó en la revista 11 Freunde qué lo llevó a decirle 'no' al equipo blanco que preside Florentino Pérez.

"No es que no pensara en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si le llama el Real Madrid? El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada más grande que el Real Madrid", dijo.



Nagelsmann confía en que vuelva a aparecer la opción de entrenar al Real Madrid en un futuro. "Tengo solo 30 años. Si mi carrera como entrenador evoluciona razonablemente bien, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría".

El joven técnico aduce que su prioridad es su familia y eso lo obligó a decirle 'no' a los merengues. "Familiarmente tampoco venía bien mudarse al extranjero ahora", explicó el elegido mejor entrenador de la pasada Bundesliga.



Cabe resaltar que este estratega de 30 años, Julian Nagelsmann, metió nuevamente al Hoffeinhem en la Champions League, esta vez directamente en la fase de grupos sin tener que pasar por la previa.