El "efecto Monchi" ya rinde dividendos en la Roma

Es la segunda vez que Monchi hace del mercado de fichajes un verdadero "tesoro" para las arcas del equipo de la capital italiana y ya han gastado 110 millones de euros en 13 nuevos fichajes.

"El problema no es vender, sino comprar mal. No quiero hacer las cosas de forma precipitada. El mercado no se cierra en julio", dijo Monchi en su llegada a la Roma.

Esta temporada ya ha logrado incorporar a Pastore (24,7 millones), Justin Kluivert (17,3 millones), Defrel (15 millones), Santon (9,5 millones), Schick (9 millones), Olsen (8,5 millones), Coric (6 millones), Bianda (6 millones), Cristante (cedido por 5 kilos), Zaniolo (4,5 millones), Mirante (4 millones), Fuzato (0,5 mil) y Marcano (libre).

En la ventana de fichajes anterior lograron fichar a Karsdorp, Ünder, Pellegrini, Gonalons, Kolarov, además del técnico Eusebio Di Francesco; todo esto por 93 millones de euros.

"Trabajo codo con codo con el entrenador. Hay una gran armonía con Di Francesco. En términos de mercado, somos la misma persona" declaró Monchi.

Además en cuanto a salidas, Monchi ha logrado desprenderse de dos grandes figuras del equipo en la temporada pasada como son el portero Alisson Becker que fue la venta más cara de un portero a Inglaterra por 75 millones de euros.

El otro crack que dejó el conjunto gialorrossi fue el belga Radja Nainggolan que fue vendido al Inter de Milan por 38 millones de euros. Además de dejar salir a Salah y Rüdiger la temporada anterior.

En dos temporadas Monchi ha logrado contratar a 26 jugadores para la AS Roma.

CASO MALCOM



A pesar de ser uno de los mejores caza talentos de todo el mundo, a Monchi se le escapó el fichaje de Malcom que aún teniendo un pre-contrato con la "loba", el brasilero terminó firmando con el Barcelona.

"Si alguien quiere venir al club, magnífico, pero si no quiere, no le queremos", dijo Monchi cuando fue preguntado por el jugador sudamericano.

"Encontraremos un jugador igual o mejor que Malcom", remató Monchi.