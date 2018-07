Klopp vuelve a la carga: ''Lo de Ramos fue despiadado y brutal''

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, concedió una entrevista para 'The Telegraph' donde se refirió nuevamente a la final de Champios disputada contra Real Madrid y no dudó en atizar contra Sergio Ramos por la polémica jugada ante Salah y el portero Loris Karius.

Klopp: ''El golpe de Ramos a Kairus le condicionó el partido''.

''Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mira'', explicó el alemán.

Klopp asegura que la acción de Ramos ''fue despiadada. No creo que Salah se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido''.



Sobre las palabras que luego dijo el capitán del Real Madrid, Klopp comentó que no le gustaron. ''Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después''.

''No gusta lo que pasó, pero no podemos cambiarlo. Obviamente, en esta situación no lo entendimos y la gente dirá que soy débil o un mal perdedor, o un quejica. No lo soy. Lo acepto. Pero me preguntas sobre eso. ¡No es que me despierte por la mañana y piense en Ramos!'', añadió el técnio de los 'reds'.



Asimismo se refirió a la conmoción que sufrió Karius tras un codazo de Ramos. ''Franz Beckenbauer me llamó y me dijo que mi portero había sufrido una conmoción cerebral. Él habló con el Dr. Hans-Wilhelm Muller-Wohlfart (médico del Bayern) y le dijo que sabía de inmediato que Karius tenía conmoción cerebral cuando Ramos lo golpeó''.

''¿Cómo podemos imaginar que un jugador que no mostró ningún síntoma, ni en ese partido ni antes, hará estas cosas de no haber estado influenciado por el golpe? Hablé con Loris, que voló a Boston y le dijeron que era probable que estuviera afectado. No lo usamos ni un segundo como excusa, pero cómo no vamos a ponerlo como una explicación a lo ocurrido. También es nuestro trabajo protegerle'', señaló Klopp.

Por último se refirió al fichaje del guardameta basileño Alisson Becker. ''Si Alisson estuviera en el mercado y hubiéramos ganado la final, habríamos ido por él, porque creemos que es el portero que queremos. Los otros porteros son realmente buenos, como todos nuestros otros jugadores, pero eso no significa que no traigamos a otro. Traemos otro porque creemos que podemos dar el siguiente paso con nuevos jugadores, como Naby Keita", cerró.