Keylor Navas se queda en el Real Madrid: "‘Ya hablé con Lopetegui y todo bien"

Luego de tantas informaciones sobre el posible fichaje del portero belga Thibaut Courtois con el Real Madrid y una eventual salida del costarricense Keylor Navas, el arquero tico confirmó este sábado que se queda en el equipo blanco y ya ha tenido comunicación con el nuevo entrenador Julen Lopetegui.

El meta partió hacia Miami desde San José, Costa Rica, este sábado y habló sobre la tranquilidad que siente más allá de todos los rumores sobre él.

“Estoy feliz, la verdad muy agradecido con Dios porque son oportunidades muy bonitas. Voy con toda la ilusión del mundo, como cuando viví la primera, entonces vamos a trabajar fuerte, esforzarnos día con día y seguir disfrutando lo que es estar en el Madrid”, dijo Navas en declaraciones al periódico La Nación.

Además informó que ha tenido comunicación con el nuevo entrenador Julen Lopetegui: "Ya hablé con él y pues todo bien, todo bien, todo pura vida".

Pese a los rumores de su salida, el diario tico informa que el club se ha acercado a los agentes de Navas para tratar de alargar su contrato, el actual vence en 2020.

“Yo estoy tranquilo, la verdad tengo dos años de contrato, en lo que tengo que gastar mis energías y mi mente es pensando cómo mejorar día con día, en el esfuerzo que tengo que hacer. Disfrutar de cada momento, hay que ver qué pasará en el futuro, entonces no hay que dejar de disfrutar. Estoy tranquilo y estoy bien ahí (en el Madrid). Siempre lo he dicho, todos los años que pueda estar ahí pues voy a estar muy contento”, dijo.

“Estoy con la misma ilusión. Ser competitivo, querer ganar siempre es algo que uno no lo puede perder nunca, en mi caso trato de disfrutar cada torneo como si fuera el último. Ganar... Pues la gente puede pensar que uno se acostumbra y es cierto, pero no en el mal sentido de la palabra... Uno siempre quiere ganar y estar al máximo nivel, entonces eso uno nunca lo tiene que perder. Estoy con ganas, con la misma ilusión y este año que va a empezar no hemos ganado nada, entonces queremos ganar muchos títulos que tenemos por delante”, cerró.

Real Madrid juega este martes en la International Champions Cup el martes frente al Manchester United en el Hard Rock Stadium de Miami.